Največji igralec je za največji klub

Po dvajsetih letih se je k zeleno-belimi vrnil Robert Prosinečki. Največji med največjimi je trenersko vzel v roke največjo »nesrečo« v zadnjih letih, Olimpijo, in tudi na Štajersko pod Kalvarijo poslal nedvoumno sporočilo. Kaj drugega od 53-letnega Zagrebčana ni bilo pričakovati. Olimpijo je premagoval v nekdanji državi, zanjo igral v 1. SNL, vmes pa bil reprezentančne bitke. Ljubljana in Olimpija sta zanj nekaj drugega, kot katerokoli drugo mesto ali klub. Z izjemo Beograda in Crvene zvezde. A užival je tu in v srbskem glavnem mestu, kjer je igral kar štiri sezone in nato še dve trenerski. Kako se bo lotil dela na vročem Olimpijinem stolčku in kaj želi doseči, je že predstavil slovenski javnosti.