Napoli zapravil priložnost za skok na vrh

Nogometaši Napolija so v 26. kolu italijanske lige gostovali pri Cagliariju in igrali 1:1. Neapeljčani tako ostajajo na tretjem mestu lestvice, imajo 54 točk, toliko kot drugouvrščeni Inter in dve manj od vodilnega Milana. Na Sardiniji je domača ekipa povedla v 58. minuti prek Gastona Pereira, zatem zadela tudi okvir vrat, gostujoča pa je izenačila v 87. minuti, strelec je bil Victor Osimhen.

Že v nedeljo je Inter Samirja Handanovića izgubil proti Sassuolu z 0:2, Atalanta je brez Josipa Iličića gostovala pri Fiorentini in izgubila z 0:1, Venezia, pri kateri je Domen Črnigoj igral v prvem polčasu, pa je gostila Genoo in igrala 1:1. Ena izid je bil na tekmi Udineseja in Lazia.

Že v soboto je Milan osvojil le točko proti zadnjeuvrščeni Salernitani (2:2), Slovenec Vid Belec ni branil za domačo zasedbo iz Salerna. Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral celo tekmo, Leo Štulac pa ni igral, je gostoval pri Sampdorii in izgubil z 0:2. Roma pa je proti Veroni osvojila točko (2:2). V petek sta se Juventus in Torino v mestnem obračunu razšla z 1:1.