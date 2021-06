Nasmeh se je vrnil v bavarsko metropolo

Nemčija si je oddahnila! Nogometni reprezentanci tu pač pripada posebna vloga, še zlasti v primeru prvenstva na domačih tleh. In München, mesto največjega nemškega kluba Bayerna, je med 11 gostitelji prvenstva, ki ga igrajo po vzdolž stare celine, od Seville do St. Peterburga in Bakuja. Jasno pa, da zlasti v tistih tradicionalnih okoljih, kjer vedno znova merijo na najvišje uvrstitve, posebej šteje rezultat. In tako je v deželi štirikratnih svetovnih prvakov in trikratnih evropskih.Nemčija si je tako vrnila nasmeh. Kajti ne glede na kakovostno predstavo na uvodni tekmi s Francijo ga ob spoznanju o porazu z 0:1 tega ni bilo. Tokrat pa je »padla« Ronaldova Portugalska v učinkovitem poznem popoldnevu (4:2). »Pomembno je, da imamo zdaj glede napredovanja v izločilni del vse v naših rokah, to je bil tudi naš cilj pred začetkom tega prvenstva,« je poudaril na novinarski konferenci domači selektornjegov tekmec s portugalske klopi Fernando Santos pa je označil za zelo pomembno posest žoge, ki ni bila po njegovih željah.Sicer Nemčija redno premaguje Portugalsko na velikih tekmovanjih, to je že peta zmaga po vrsti, potem ko je niz začela Klinsmannova vrsta na SP 2006, nadaljevala pa jo selekcija pod Löwovim vodstvom v letih 2008, 2012 (obakrat EP), 2014 (SP) in tako še tokrat v Münchnu.Tako je večer v bavarski metropoli prinesel še posebno veselje, pivski vrtovi so bili pod krošnjami kostanjev v najbolj vroči soboti doslej v letu polni, proste mize za ogled tekme ni bilo. Srečnežev na štadionu je bilo 14.000, rajanje je spominjalo na tiste zmagoslavne predstave bodisi domačega Bayerna bodisi nemške nogometne reprezentance. Ljudstvo je kajpak prepričano, da zdaj za konec skupinskega dela sledi še zmaga proti Madžarom, omenjeni selektor pa opozarja: »Mar ni Madžarska danes remizirala s Francijo? Torej, očitno ni nenevarna!«