Nasprotovanje Evropske komisije zadnji žebelj v krsto Infantinove ideje?

Evropski nogometni zvezi (Uefa) se je kot zadnja v bitki z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in njenimi načrti o prirejanju svetovnih prvenstev na dve leti pridružila Evropska komisija, kar nekateri vidijo kot že smrtonosni udarec predsedniku Fife Gianniju Infantinu.



»Povsem podpiramo stališče Uefe glede vprašanja svetovnih prvenstev,« je po poročanju Sportskih novosti dejal Margaritis Schinas, podpredsednik Evropske komisije za promocijo evropskega načina življenja. »Evropa je svetovno nogometno središče, naša dolžnost pa je ohraniti model, ki spoštuje interes navijačev, dobrobit igralcev in skupno logiko globalnega športnega koledarja, ne samo komercialne interese.«

​Frankowski: Takšni načrti bi šibkejše reprezentance vodili v propad

Schinasa naj bi podprli tudi evropski zakonodajalci, zastopniki vseh političnih skupin Evropskega parlamenta bodo konec meseca športne organizacije uradno pozvali k spoštovanju utrjene strukture mednarodnih športnih turnirjev, s posebnim poudarkom na evropskih in svetovnih prvenstvih.



»​Kot nekdanji nogometaš se bojim, da bi bilo zdravje igralcev močno ogroženo, če bi jih prisilili v vsakoletno sodelovanje na tekmovanjih visoke zahtevnosti. Poleg tega bi takšni načrti šibkejše reprezentance vodili v propad, saj ne bi imele moči za nastop na velikih turnirjih,« je o načrtu, ki ga je prvotno predlagala Saudska Arabija, podprli pa so ga v Afriki in Aziji, dejal nekdanji poljski nogometaš Tomasz Frankowski, sopredsednik športne skupine Evropskega parlamenta.

