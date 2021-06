Navijač padel s tribune med tekmo Anglije in Hrvaške

V Londonu bodo igrali osem tekem

Tudi med to tekmo so zaželeli čim prejšnje okrevanje Christianu Eriksenu. FOTO: Justin Tallis/Reuters

Londonski štadion Wembley je danes gostil tekmo nogometnega evropskega prvenstva med Anglijo in Hrvaško , ki jo je prva dobila z 1:0. Dvoboj si je ogledalona štadionu, eden izmed navijačev pa se je huje poškodoval, ko je padel s tribune in je v resnem stanju.»Lahko potrdimo, da je gledalec padel s tribune kmalu po začetku tekme. Takoj mu je pomagala zdravniška služba in so ga nato v resnem stanju prepeljali v bolnišnico," je dejal predstavnik tekme na Wembleyju. Štadion bo sicer gostil skupaj osem tekem EP, trenutno si na njem tekme lahko ogleda omejeno številoupajo pa, da bodo število lahko povečali za polfinale in finale.