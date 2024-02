Navijačem zelena luč za vrnitev na stadione

Po skoraj dveh mesecih se bodo gledalci lahko vrnili na tekme grške nogometne superlige od 13. februarja dalje, vendar pod strogimi pogoji. Decembra 2023 je grška vlada po smrtni poškodbi policista zaradi huliganov odredila, da morajo vse tekme superlige vsaj dva meseca potekati pred praznimi tribunami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Zgolj vržena petarda ali drug predmet bo pomenilo, da bo naslednja domača tekma potekala brez gledalcev,« je danes na novinarski konferenci v Atenah sporočil namestnik ministra za kulturo, pristojen za šport, Janis Vrucis.

Od 7. marca dalje morajo biti na vseh nogometnih stadionih in v košarkarskih dvoranah v najvišjih ligah nameščene kamere z visoko ločljivostjo slike, je odločila vlada.

Poleg tega bodo navijači od 9. aprila naprej na tekme lahko vstopili le z elektronsko registriranimi vstopnicami. Identiteta kupca vstopnice mora biti registrirana v pametnem telefonu z vsemi podatki njegove osebne izkaznice.

»Zdaj bomo vedeli priimke, imena in telefonske številke vseh, ki gredo na stadion,« je dejal Vrucis. Na mednarodnih tekmah pa še naprej veljajo pravila Uefe in Fife.

Nogomet, pa tudi košarka in drugi priljubljeni moštveni športi v Grčiji že leta pesti nasilje. Ozadje so med drugim spori med ladjarji in drugimi podjetniki, ki so lastniki najpomembnejših ekip.

Mediji jim očitajo sodelovanje pri izgredih, ker nimajo dovolj vpliva na privržence svojih klubov, še navaja dpa. Policiji pa je uspelo tudi dokazati, da so nekateri huligani povezani s hudodelskimi združbami.