Navijači Liverpoola v sedmih nebesih, vragi v peklu: petarda na Old Traffordu

Poleg treh zadetkov Mohameda Salaha, ki je svojega prvega sicer dosegel šele v 38. minuti, sta se s hitrima zadetkoma v 5. in 13. minuti izkazala Naby Keita in Diogo Jota. Keita zaradi poškodbe tekme ni končal, iz igre je moral v 64. minuti, potem ko je bil nekaj minut prej izključen Paul Pogba. Salah je v zadnjem napadu prvega polčasa s svojim drugim golom na tekmi poskrbel že za 4:0, po petih minutah nadaljevanja pa je bilo na semaforju že 5:0, ko je po podaji kapetana Jordana Hendersona spet zadel egiptovski as. V enem naslednjih napadov je mrežo rdečih uspel zatresti Cristiano Ronaldo, a sodniki gola niso priznali.

Edinson Cavani je v zaključku tekme z neposredne bližine zatresel okvir vrat, tako da domačinom ni uspelo razočaranih navijačev potolažiti vsaj s častnim zadetkom. Trener Ole Gunnar Solskjaer, ki je bil v zadnjih tednih že večkrat pod izjemno hudim pritiskom, bi se v nov teden kaj lahko podal kot bivši trener vragov – navijači so mu namenili mahanje z belimi robčki. United na sedmem mestu na lestvici za ravno toliko točk zaostaja za najhujšimi rivali iz Liverpoola, še točko več ima vodilni Chelsea.

Med drugim se v Manchestru v zadnjih dneh govori tudi o prihodu Italijana Antonia Conteja. Ekipa je pod vodstvom Solskjaerja brez zmage zadnje štiri tekme, tri je izgubila, je pa po velikem preobratu slavila sredi tedna v ligi prvakov proti Atalanti (3:2). Za domače je bilo tokrat vsega konec že po prvem polčasu, ko je bilo že 4:0 za goste. ​Keita, Jota in dvakrat Salah, ki je v izjemni formi (zadel je na deseti zaporedni tekmi), so bili strelci. Egiptovski zvezdnik, ki je z desetimi goli tudi prvi strelec lige, je »hat-trick« dopolnil v 50. minuti. Po podatkih Opta Sports je prvi gostujoči nogometaš na Old Traffordu s tremi goli na tekmi po več kot 18 letih – prejšnji gostujoči trojček golov je aprila 2003 uspel Brazilcu Ronaldu v ligi prvakov z Realom Madridom.

Tottenham izgubil derbi z West Hamom

Liverpool, sicer edini še neporažen v ligi, se je z zmago, najvišjo na gostovanju pri Unitedu doslej, zavihtel na drugo mesto, ima točko manj od vodilnega Chelseaja, United pa je sedmi, ima sedem točk manj od vodilne ekipe. Na prvih nedeljskih tekmah je Leicester City v gosteh premagal Brentford z 2:1, pri čemer je zmagoviti gol dosegel James Maddison v 73. minuti, West Ham pa je bil v mestnem derbiju boljši od Tottenhama z 1:0. Michail Antonio je bil edini strelec (72.).

V soboto je vodilni Chelsea zabeležil visoko zmago proti Norwichu s 7:0, Manchester City je premagal Brighton s 4:1, preostale sobotne tekme pa so se končale z zmago Watforda proti Evertonu (5:2) ter neodločenimi izidi med Crystal Palaceom in Newcastlom (1:1), Leedsem in Wolverhamptonom (1:1) ter Southamptonom in Burnleyjem (2:2). Že v petek zvečer je Arsenal s 3:1 ugnal Aston Villo.