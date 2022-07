Navijači nočejo CR7: Noge proč od Atletica

Cristiano Ronaldo (37) je priljubljen v beli polovici Madrida, saj je z Realom osvojil vse, kar je bilo mogoče, a v rdečem Madridu je povsem drugače.

Navijači Atletica so sprožili kampanjo, s katero želijo preprečiti morebitni prihod Portugalca v moštvo Diega Simeoneja. Ni skrivnost, da želi CR7, najboljši strelec lige prvakov, zapustiti Manchester United, ker v tej sezoni ne bo nastopal med evropsko elito. Izpustil je tudi Unitedovo turnejo na Tajskem in v Avstraliji.

Pojavile so se govorice, da naj bi ga mikalo v Madrid, k tamkajšnjemu Atleticu, kjer vrata brani slovenski kapetan Jan Oblak, potem ko sta mu rdečo luč prižgala Chelsea in Bayern. Toda atleti so na družabnih omrežjih začeli akcijo #ContraCR7, da bi preprečili prestop.

Cristiano Ronaldo želi zapustiti Manchester United. FOTO: Phil Noble/Reuters

Ronaldo je petkrat izločil Atletico v ligi prvakov, dvakrat ga je z Realom premagal v finalu. »Že če si samo zamislim Ronalda v našem dresu, me zvije v želodcu. Je popolno nasprotje vsega, kar predstavlja Atletico,« je zapisal nek navijač. Drugi je dodal: »Raje izgubim brez njega, kot zmagam z njim.« Tretji pa: »Če pride v Atletico, vrnem sezonsko vstopnico.«