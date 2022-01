Ne bi stavil, da bo Katar zadnja Messijeva postaja

V nadaljevanju preberite:

Argentina je imela vedno vrhunske nogometne trenerje, spomnimo se lahko Helenia Herrere, avtorja razvpitega catenaccia in evropskega prvaka z milanskim Interjem (1964 in 1965), legendarnega stratega moštva Boca Juniors, Carlosa Bianchija, seveda tudi Cesarja Menottija in Carlosa Bilarda, ki sta popeljala gavče na svetovni prestol v letih 1978 in 1986. Danes so najbolj znani Diego Simeone (Atletico), Mauricio Pochettino (PSG) in Marcelo Bielsa (Leeds), za njimi pa stopa mlajši rod, v katerega se je kot zadnji vključil Javier Mascherano. Kako se bo lotil dela in kako vidi stanje v članski argentinski reprezentanci?