Neapeljske zdrahe gredo na roko rdeče-črnim

Real Madrid in Milan sta po prvih 90 minutah četrtfinalnih tekem lige prvakov proti Chelseaju in Napoliju korak bliže polfinalu. V madridskem dvoboju je »plesal« Vinicius Junior, ki mu je z dvema asistencama za strelca Karima Benzemaja in Marca Asensia pripadel naziv igralca tekme.

»Igrali smo eno od najboljših tekem v sezoni. Ampak še ena je in moramo ohraniti zbranost ter tudi povratno tekmo izpeljati čvrsto,« je povedal 22-letni Brazilec, ki je doslej zbral že 14 asistenc v ligi prvakov. Pri tej starosti je bil boljši le Kylian Mbappe z 19 asistencami, za njim so tudi Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah ...

Učenec Frank Lampard je še daleč od učitelja Carla Ancelottija. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Chelseajev začasni trener Frank Lampard še ni obupal. »Izid je realen. Bile so dobre stvari in igralcem sem v slačilnici povedal, da se na Stamford Bridgeu lahko zgodi nekaj čudovitega. Real je odlično moštvo, ampak moram verjeti v preobrat,« je pozitivno razmišljal nekdanji varovanec Realovega trenerja Carla Ancelottija, ki se na svojem terenu, ligi prvakov, počuti kot v domači spalnici. »Predstava in izid sta odlična. Nogomet res poznam in tudi moji igralci vedo, da je pred nami še 90 minut. Težko bo in moramo biti pripravljeni. Dvoboj še zdaleč ni odločen.«

Obžalujejo, ker niso zabili še drugega gola

Italijanski dvoboj se je z minimalno zmago Milana (Ismael Benncer) zapeljala v bitko za vse ali nič. Kljub zmagi so rdeče-črni obžalovali, ker niso zabili še gola več.

»Ko smo imeli igralca več, bi si morali pripraviti več čistih priložnosti. Upajmo, da bo tako tudi v Neaplju,« se nadeja sanjskega razpleta tudi v povratni tekmi Milanov trener Stefano Pioli. V 76. minuti je bil izključen gost Zambo Anguissa.

Stefano Pioli (levo) postaja trenerska nočna mora Luciana Spallettija. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Napolijev trener Luciano Spalletti je v dveh tednih že dvakrat izgubil proti Pioliju. Toda Neapeljčani so v Milanu igrali brez prvega strelca Victorja Osimhen, ki bo najmočnejši adut za povratnih 90 minut ali 120. Napolijeve delnice pa močno znižuje vojna med navijači in lastnikom ter predsednikom kluba Aurelijem De Laurentisom. Tudi na San Siru so se »tifosi« lotili predsednika, ki ga obtožujejo, da jih želi izgnati s tekem na domačem stadionu Diega Maradone. Spalletti je zagrozil.

»Če se bodo tudi na povratni tekmi ponovili protesti navijačev, potem bom odstopil. Igralci so občutljivi na to, kar se dogaja okoli njih,« je bil jasen trener.