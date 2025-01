Nekdanji Mariborčan rešil točko Osijeku

Še en teden loči slovensko nogometno srenjo do konca zimskih počitnic. V prvem februarskem vikendu se bo namreč začel spomladanski del domačega nogometnega prvenstva, v katerem lovoriko branijo Celjani, jeseni pa so se najbolje odrezali zeleno-beli Ljubljančani, ki imajo na vrhu šest točk prednosti pred prvimi zasledovalci iz Maribora in Kopra. Omenjeni državni prvaki zaostajajo za -8.

V drugi del sezone pa so vstopili na sosednjem Hrvaškem. Petkova premiera je pripadla nogometašem Osijeka in Šibenika, sam po sebi ta par ne privlači kakšne vidnejše pozornosti, razen kajpak pri privržencih obeh moštev. Vloga favorita je pripadla domačim Slavoncem, ti pa so na uvodni prvenstveni tekmi leta 2025 razočarali 3500 navijačev. Iztržili so le točko – 2:2 (2:1) – pa še to jo je rešil dvakratni strelec Arnel Jakupović.

Na Dunaju rojeni 26-letnik s koreninami iz Bosne in Hercegovine se je posebej uveljavil v vijoličnem dresu Maribora, zanj igral poldrugo leto – d februarja 2023 do lanskega avgusta –, si priboril vabilo avstrijskega selektorja Ralfa Rangnicka k avstrijski reprezentanci, nato pa prestopil k Osijeku. Hitro si je pridobil naklonjenost javnosti v nogometni Slavoniji, tokrat je proti Šibeniku zabil oba gola in tako rešil točko slabim gostiteljem, ob kateri predstavi so v današnji izdaji osiješkega dnevnika Glas Slavonije zapisali, da si takšna igra ne zasluži nakupa vstopnice ...

Jesenski prvak je sicer Rijeka, na vrhu je z enakim številom točk kot Hajduk, sledi s 7 točkami zaostanka Dinamo in za njim zdaj še z -9 Jakupovićev Osijek.