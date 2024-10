Tudi Šeška zanima razplet katalonskega dvoboja za strelca generacije

Dvoboji Barcelone in Bayerna so bili v zadnjih letih prava poslastica, tudi tokrat bo šlo na nož v tekmi težkokategornikov, ki sta si v tej sezoni lige prvakov že privoščila spodrsljaj. Katalonci pričakujejo Bavarce z mlado generacijo in znova zdravim zvezdnikom Laminom Yamalom, a tudi z nekdanjima ljubljencema občinstva na Allianz Areni – Robertom Lewandowskim in trenerjem Hansijem Flickom. Zanimivo bo v Leipzigu, pri Benjaminu Šešku bo gostoval vodilni angleški klub Liverpool.

Spored sredinih tekem v ligi prvakov. FOTO: Delo

Ko na igrišče pritečeta Barcelona in Bayern, je jasno, da je pred nami visokooktanski nogometni obračun najvišje kakovostne ravni. Ob spominu na zadnje desetletje medsebojnih tekem gre Kataloncem lahko na jok, Bavarce so nazadnje premagali v polfinalu LP leta 2015, odslej pa izgubili vseh šest dvobojev, gol razlika v korist Bayerna znaša kar 21:4. Na olimpijskem štadionu v Barceloni bosta nekdanje soigralce pozdravila tvorca nepozabnega trojčka iz sezone 2019/20 Hansi Flick in Robert Lewandowski. Na poti do finalnega zmagoslavja nad PSG se je Bayern pod Flickovim vodstvom s kar 8:2 znesel nad Katalonci, Lewandowski je k zmagi prispeval gol in asistenco.

Na nasprotni strani igrišča ga bo pričakal münchenski naslednik Harry Kane, ki tudi v novi sezoni igra odlično in je že pri 13 zadetkih za Bayern, nazadnje je ob zmagi nad Stuttgartom formo potrdil s hattrickom. »Komaj čakam, da se pomerim z Robertom, je fantastičen napadalec, eden najboljših moje generacije, zato bo to zame posebna tekma. Mnogi med nami ga zelo dobro poznamo. Barcelona želi igrati z žogo v svojih nogah in bo na nas pritiskala visoko, a se jim lahko zoperstavimo,« dvoboj za (neuradni) naziv najboljšega strelca generacije s 36-letnikom pričakuje pet let mlajši Londončan.

Najprej Bayern, nato še clasico

»Vsako tekmo želimo biti boljši, pred nami je res poseben teden, pripravljeni smo nanj,« mu samozavestno odgovarja krilni napadalec Barcelone Raphinha. Z gladko zmago nad Sevillo je blaugrana vstopila v teden, ki jo lahko dokončno utrdi med favoriti za naslov prvaka na domačih in evropskih zelenicah. Lewandowski je v dobri formi, na zadnjih petih tekmah je mrežo zatresel sedemkrat, navijače Barçe veseli tudi povratek dirigenta na sredini igrišča Gavija po letu dni in napoved glavnega aduta Lamina Yamala, da je pripravljen za vseh 90 minut. Morebitna zmaga bi bila za Katalonce izvrstna popotnica za vrhunec nogometne jeseni – v soboto ob 21. uri se bodo v clasicu pomerili z Realom.

Harry Kane je v novi klubski sezoni že pri 13 golih. Foto Angelika Warmuth/Reuters

Derbi velikanov je ena od prednosti novega formata lige prvakov, tako Barcelona kot Bayern utegneta kmalu spoznati še njegove pasti. Nepričakovana poraza z Monakom in Aston Villo sta zožila manevrski prostor za napake na naslednjih šestih tekmah, če se želita skozi prvo osmerico neposredno prebiti v osmino finala elitnega tekmovanja. Ne glede na visok vložek je malo verjetno, da bi mreži na dvoboju vrhunskih napadalcev in poroznih obramb mirovali.

Po Realu še Liverpool

V še težji položaj je zašel Leipzig, po dveh tekmah je Benjamin Šeško s soigralci še brez točk, iskali jih bodo v najtežjem izzivu doslej. V vzhodno Nemčijo prihaja vodilno moštvo angleškega prvenstva Liverpool, ki z Arnejem Slotom igra bolj previden in še bolj učinkovit nogomet. Dobra obramba bo pravi izziv za Šeška, ki je lani z (razveljavljenim) golom proti Realu potrdil, da je strup za velikane. Gol za točko ali tri proti rdečim iz mesta Beatlov bi ga znova postavil na vrh seznama najbolj obetavnih strelcev nove generacije, kjer je Šeško reden gost. S tremi goli v tej sezoni LP že diha za ovratnik Harryu Kanu, ki pred slovenskim zvezdnikom vodi le še za gol.