Nestrpno pričakovanje Olimpije, Celja, Maribora in Kopra

Evropska nogometna zveza Uefa bo v torek in sredo žrebala pare prvega in drugega kvalifikacijskega kola za ligo prvakov ter evropsko in konferenčno ligo. V bobnih bodo tudi štirje slovenski predstavniki, in sicer Olimpija, Maribor, Koper in Celje.

Za najprestižnejše evropsko tekmovanje, ligo prvakov, se bo boril slovenski prvak Olimpija. Ta bo za uvod med nosilci, v žrebu 1. kvalifiikacijskega kola bodo njeni možni tekmeci andorski klub Inter Club d'Escaldes, makedonska Škendija, estonska Levadia, beloruski Dinamo Minsk, malteški Hamrun Spartans, kazahstanski Kairat, moldavski Milsami Orhei, armenski Noah, luksemburški Differdange 03, gruzijska Iberia 1999, ferski Vikingur, irski Shelbourne, albanska Egnatia in Virtus iz San Marina.

Prvi kvalifikacijski krog lige prvakov bo na vrsti 8. in 9. ter 15. in 16. julija, drugi 22. in 23. ter 29. in 30. julija, tretji 5. in 6. ter 12. avgusta, končnica pa bo 19. in 20. ter 26. in 27. avgusta. Skupinski del lige prvakov se bo začel med 16. in 18. septembrom, z osmim kolom pa končal 28. januarja prihodnje leto. Izločilni boji se bodo začeli sredi februarja prihodnje leto. Finale bo 30. maja v Budimpešti.

V uvodnem kolu kvalifikacij za evropsko ligo bo od slovenskih klubov nastopil pokalni prvak Celje, ki bo ob začetku nosilec. Njegovi možni tekmeci pa so ciprski AEK Larnaka, švedski Häcken, madžarski Paks, bolgarski Levski Sofija, azerbajdžanski Sabah, finski Ilves, kazahstanski Aktobe in kosovska Priština.

Olimpija se je v skupinskem delu konferenčne lige lani pomerila s Heidenheimom iz nemške bundeslige. FOTO: Robin Rudel/ Reuters

Prvi kvalifikacijski krog bo 10. s prvimi in 17. julija s povratnimi tekmami, drugi krog bo 25. in 31. julija, tretji 7. in 14. avgusta, »play-off« pa 21. in 28. avgusta. Ligaški del se bo začel 24. oziroma 25. septembra, končal pa 29. januarja 2026. Izločilni boji se bodo začeli 19. februarja, finale pa bo 20. maja prihodnje leto v Istanbulu na stadionu Bešiktaša.

Enaka časovnica tekmovalnih dni velja tudi za konferenčno ligo, finale te bo 27. maja v Leipzigu.

V 1. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige bo Slovenijo zastopal Koper, medtem ko bo Maribor tekmovanje začel v 2. kvalifikacijskem krogu tega tekmovanja in bo tekmeca dobil na sredinem žrebu.

V torkovem pa so možni tekmeci Kopra andorska Santa Coloma, beloruski Dinamo Brest, latvijska Auda, beloruski Neman Grodno, gibraltarski Calpe City Magpies, andorski Atletic Club d'Escaldes, gruzijski Torpedo Kutaisi, islandski Valur, sanmarinski Tre Fiori, Željezničar iz BiH, severnoirski Cliftonville, malteška Birkirkara, luksemburški Racing Union, makedonski Sileks, latvijski Daugavpils, kosovska Mališeva, finski SJK, ferski NSI, litovski Hegelmann, estonski Nomme Kalju, valižanska Haverfordwest County in Penybont ter makedonska Vardar in Rabotnički.