New York ima nogometnega prvaka, Slovenci pa podprvaka

Nogometna družina »City Football Group« ima še enega prvaka. Po šampionskih naslovih v Angliji (Manchester City), Indiji (Mumbai City) in Avstraliji (Melborune City) je seznam dopolnil še New York City z zmagoslavjem v Združenih državah Amerike.

Razburljiv finalni dvoboj »Major Legaue Soccer« pred razprodanimi tribunami štadiona Providence Park (25.218) v Portlandu so določile enajstmetrovke. Po 120 minutah sta se moštvi razšli z 1:1 (Felipe Mora 90.; Valentín Castellanos 41.), pri izvajanju enajstmetrovk so bili s 4:2 boljši gostje iz New Yorka.

New York City je nastal šele leta 2013, dve leti pozneje pa je prvič nastopil v MLS. Za moštvo so nekoč igrali tudi Frank Lampard, Andrea Pirlo in David Villa, nekaj mesecev pa je bil del moštva tudi nekdanji slovenski reprezentant Andraž Struna, ki je za New York City izbral štiri tekme.

Letošnjo sezono v MLS so od slovenskih nogometašev igrali tudi Aljaž Struna (Montreal), Robert Berić (Chicago), ki se je že razšel s klubom, Žan Kolmanič (Austin) in Aljaž Ivačič, ki je bil v finalni tekmi v vlogi rezervnega vratarja Portlanda. Z ameriškim podprvakom ima 27-letni Ivačič, ki je bil pred tremi leti slovenski prvak z Olimpijo, pogodba do 31. t. m.