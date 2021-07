Čudovita akcija Brazilcev za gol in preboj v polfinale

Za preboj v finale s Perujem

Brazilija je na južnoameriškem nogometnem prvenstvu v četrtfinalu na domačem štadionu Nilton Santos v Riu de Janeiru premagala Čile z 1:0 (0:0). Polfinalno tekmo s Perujem je priigral, ki je za branilce naslova zadel v 46. minuti. Manj kot dve minuti pozneje je bil izključen BrazilecRdeč karton je dobil zaradi prekrška nad, ko je z visoko dvignjeno nogo na sredini igrišča nevarno startal v obraz tekmeca. Gostiteljem tekmovanja pa je s superzvezdnikomuspelo zadržati minimalno prednost do konca. Paqueta je v igro vstopil po začetku drugega polčasa in kmalu zatem po podaji Neymarja našel vrzel v čilski obrambi za odločilni zadetek dvoboja.Drugi gol na tekmi je sicer padel v mrežo Brazilije, a se južnoameriški prvaki 2015 in 2016 v 62. minuti niso mogli dolgo veseliti. Golje sodnik razveljavil po ogledu videoposnetka zaradi prepovedanega položaja.Brazilija se bo za preboj v finale pomerila s Perujem, kar bo ponovitev boja za naslov prvaka Južne Amerike leta 2019. Peru si je nastop v polfinalu tokrat zagotovil po dramatični zmagi in streljanju enajstmetrovk proti Paragvaju. Drugi polfinalni par bo znan v noči na nedeljo po slovenskem času, ko se bosta pomerila Argentina in Ekvador ter Urugvaj in Kolumbija.