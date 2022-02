Neymar v želji po daljšem dopustu sanjari o koncu kariere v ligi MLS

Neymar, zvezdnik brazilske nogometne reprezentance in francoskega Paris Saint-Germaina, je izjavil, da bi ob koncu kariere zelo rad zaigral tudi v severnoameriškem prvenstvu MLS. Kot je 30-letnik povedal v podcastu Fenomenos z nekdanjo brazilsko legendo Ronaldom, si želi kariero končati v ZDA in ne v domači Braziliji. Dejal je, da ga privlači dejstvo, kako kratko je na koledarju prvenstvo v ZDA.

»Tamkajšnje nogometno prvenstvo je kratko, zato bi imel lahko tri mesece dopusta,« je Neymar dejal v šali in dodal: »Tam bi rad igral vsaj eno sezono, lahko pa bi igral še vrsto let.«

Na vprašanje, kako dolgo namerava vztrajati v nogometu, je prvi zvezdnik brazilske reprezentance odgovoril: »S prijatelji se šalim, da je 32 let dovolj. Ampak iskreno, ne vem. Igral bom, dokler ne bom psihično preveč utrujen.«

Pogodba do leta 2025

Spomnil se je tudi, da ima pogodbo s pariškim PSG sklenjeno do leta 2025, ko bo dopolnil 34 let: »No, do takrat bom igral.«

Letos nogometaše konec novembra čaka tudi svetovno prvenstvo v Katarju, na katerem je Neymar za favorite poleg Brazilcev označil še Francoze, Nemce, Argentince in Špance.

Dotaknil se je tudi razdora med brazilskimi navijači in njihovo reprezentanco. »Zelo žalostno je, da igram v generaciji, kjer reprezentanca ljudem ni več tako pomembna,« je ugotovil Neymar.