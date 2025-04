Nezadovoljni Antionio Conte razmišlja o odhodu iz Neaplja

»Veliko stvari sem rekel na začetku leta: nekatere lahko potrdim, drugih ne. Ničesar ne zanikam, a ne čutim, da bi lahko potrdil vse, kar sem rekel.« S temi besedami je trener Napolija Antonio Conte na petkovi novinarski konferenci pred gostovanjem v Monzi sprožil nova ugibanja o svoji prihodnosti. Kot piše spletna izdaja časnika Corriere della Sera, Conte s temi besedami ni razburkal le priprave na nedeljsko tekmo, ampak celoten boj za naslov italijanskega prvaka in verjetno tudi trenerski trg za prihodnjo sezono. Izjava, ki je najbolj odjeknila in jo je po pisanju Antonia Corba za časnik Repubblica Conte na konferenci celo dvakrat ponovil, pa je bila: »V teh osmih mesecih sem razumel, da veliko stvari tukaj [v Neaplju] ni mogoče narediti.«

Po mnenju italijanskih medijev, kot je Corriere della Sera, Conte ni mogel biti bolj jasen. Njegovo sporočilo nakazuje na nezadovoljstvo in možnost odhoda po koncu sezone. Conte je v nadaljevanju pojasnil, kaj je mislil z »nekaterimi stvarmi, ki jih ne more potrditi«: »Rekel sem, da Napoli ne sme biti prehodna ekipa – mnenje, ki se je spremenilo zlasti po prodaji Hviče Kvarachelije v Paris Saint-Germain.« Prav januarski odhod gruzijskega zvezdnika brez ustrezne zamenjave in na splošno omejena aktivnost kluba pri krepitvi ekipe sta po analizi Alessandra Baia in časnika La Gazzetta dello Sport glavna vira Contejeve frustracije.

Trener naj bi bil prepričan, da bi z močnejšo ekipo, predvsem z več rešitvami v napadu po odhodu Kvarachelije, Napoli lahko bolje izkoristil slabšo zimsko formo glavnega tekmeca Interja in imel realnejše možnosti za osvojitev naslova prvaka. Slabša igra v napadu naj bi bila po pisanju La Gazzetta dello Sport ključni razlog za slabšo formo Napolija v februarju in marcu, ko je ekipa dobila le dve od osmih tekem v elitnem italijanskem prvenstvu.

Zato naj bi Conte morebitno drugo mesto ob koncu sezone videl kot zamujeno priložnost. Njegovo nezadovoljstvo naj bi v zadnjem času še povečevale poškodbe, kot je nedavna mišična poškodba Davida Neresa, zaradi katere mora prilagajati igralce na neobičajna igralna mesta. Pogoste poškodbe mišic v ekipi so sprožile tudi javne pomisleke o zahtevnosti Contejevih treningov; nekdanji napadalec Napolija Roberto Sosa je za Tele A, izjavil, da so poškodbe verjetno posledica »zelo težkih obremenitev« na treningih.

Pogodba velja, a vrata za odhod so priprta

Kljub vsemu ostaja dejstvo, da ima Conte z Napolijem veljavno pogodbo do 30. junija 2027. Za predčasno slovo bi potreboval sporazumno prekinitev z nepredvidljivim predsednikom Aureliom De Laurentiisom. To pot bi lahko olajšala osvojitev Scudetta in morebiten prihod drugega uglednega trenerja v Neapelj (omenja se Massimiliano Allegri).

Če bi Conte postal prost, se mu po mnenju italijanskih medijev odpirata predvsem dve možnosti v italijanski prvi ligi: vrnitev v Juventus ali prevzem Milana. V Torinu, kjer je pustil globok pečat, naj bi si želel vrnitve, a pri Juventusu pozorno spremljajo delo Igorja Tudorja in tehtajo med njim ter morebitnim prihodom izkušenega Conteja. Tudi Milan naj bi bil zanj privlačen, a vprašanje je, ali si lastniki želijo sodelovanja z zahtevnim trenerjem, potem ko so ga pred letom dni že zavrnili. Oba kluba sta v fazi prenove, kar je okolje, v katerem Conte običajno blesti.

Manj verjetni se zdita vrnitev v najmočnejše angleško prvenstvo, predvsem zaradi Contejeve želje po bivanju v Italiji, ali novo prosto leto, če ne bi našel pravega projekta. Seveda pa ni povsem izključeno niti, da ostane v Napoliju, čeprav zadnje izjave kažejo, da ta možnost postaja vse manj realna. Zdi se, da je Conte že začel strateško pripravljati teren za poletni trenerski prestopni rok.