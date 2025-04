Vročica za evropsko poletje na Bonifiki

V nadaljevanju preberite:

Šampionske bitke v 1. SNL ni več, Mariborčani so jo v misijo nemogoče spremenili sredi tedna v Lendavi, kjer so izgubili dve točki in za vodilnimi Ljubljančani pred zadnjimi šestimi tekmami (ob dvoboju manj) zaostajajo za ducat točk. Medtem ko bodo lahko zeleno-beli z manj pritiska v 31. kolu danes gostili Domžalčane, bodo vijolični v ponedeljek v Murski Soboti še na tretjem zaporednem gostovanju trepetali. Osrednja tekma velikonočnega kola bo današnja na Bonifiki, kjer bo gostoval Bravo.

Zeleno-beli oziroma trener Victor Sanchez igrajo tudi za všečnost. Še ena pretirano pragmatična in preračunljiva tekma načenja verodostojnost. Kljub vsemu so vodilni, 90-odstotno že prvaki in proti zadnjim, ne glede na njihov bojevitost, štejeta tudi všečnost in učinkovitost.

To je tekma, zaradi katere je bil izbran trener Koprčanov Slaviša Stojanović. Lani so Koprčanom prav Šiškarji ukradli Evropo. Oziroma jim jo je podarila Rogaška. Kdaj bo že konec »nočne more«? To je rdeča nit obojih, le da pri vijoličnih ni vseeno, ali so drugi, tretji ali četrti. Če bo pokalni prvak petouvrščeni, potem jim četrto mesto prinaša le slovensko poletje.