Nogometašice bodo plačane enako kot nogometaši

Ameriška nogometna zveza se je obvezala, da bo odslej enako plačevala tako moško kot žensko reprezentanco, ob tem pa bo ženski vrsti plačala še približno 21 milijonov evrov za to, da zveze ne bo tožila. Ženska reprezentanca ZDA in krovna ameriška zveza sta tako rešili večletni spor, ta je trajal od 2016, glede enakosti plač, kar so igralke opisale kot prelomnico za nogomet.

Ameriška zveza bo tako zagotovila enake plače za ženske in moške reprezentance na vseh prijateljskih tekmah in turnirjih, vključno s svetovnim prvenstvom. Prav tako mora zveza plačati 21 milijonov evrov oziroma 24 milijonov dolarjev, od česar bo 22 milijonov razdeljenih po predlogu igralk, dva milijona dolarjev pa bodo dali v sklad za pomoč igralkam po karieri in za dobrodelne akcije.

Američanke imajo štiri zlate olimpijske kolajne

Ženska nogometna reprezentanca je štirikrat zmagala na SP, moška pa nikdar ni prišla dlje od četrtfinala. Američanke imajo ob tem štiri zlate olimpijske kolajne, njihovi moški kolegi pa imajo eno srebro in en bron.