Nogometna Slovenija slavnostno v leto velikih priložnosti

Gala dogodek Nogometne zveze Slovenije ob koncu leta je priložnost, da se pod eno streho zbere celotna nogometna družina. Na splošno razpoloženje seveda vplivajo dosežki iztekajočega se leta, pod letnico 2023 so se slovenski nogometni akterji z veseljem podpisali. Uvrstitev na evropsko prvenstvo v Nemčiji prihodnje leto je bila pika na i, kljub razburkanemu nogometnemu ozračju na Gospodarskem razstavišču ni manjkal niti predsednik Uefe Aleksander Čeferin: »Propadli projekt superlige ne more zasenčiti uspehov.«

Zanimiv splet okoliščin je poskrbel, da je sodišče EU odmevno sodbo glede superlige in drugih tekmovanj pod okriljem Uefe razglasilo ravno na dan, ko se je v Ljubljani nogomet poslavljal od leta 2023. Glavna tema pogovorov je bila tako znana vnaprej, častni gost Čeferin je imel za seboj nedvomno stresen dan, še tik pred vstopom na Gospodarsko razstavišče ga je zadržal pomemben klic, a mu ni pokvaril razpoloženja. »Škoda je, da se o tem govori ravno danes, ko slavimo slovenski nogomet in sijajno leto, ki se izteka. A brez skrbi, nič ne more zasenčiti naše uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki jo vsi nestrpno pričakujemo. Nič ne more zasenčiti tega.«