Nogometna zveza Slovenije spremenila pravila

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je danes potrdila spremembe pravil za sezono 2023/24, so zapisali v izjavi za javnost po potrditvi članov izvršnega odbora NZS. Pravila bodo vplivala na selekcioniranje igralcev na dan tekme in pripomogla k razvoju mladih nogometašev v slovenskem klubskem nogometu na obeh najvišjih ravneh.

Po novih pravilih, ki bodo stopila v veljavo z začetkom prihodnje sezone 2023/24 v Prvi ligi Telemach in 2. SNL, bodo morale ekipe v prvi enajsterici ponuditi priložnost nogometašem do 21 leta starosti.

V prvi ligi bodo morale ekipe v začetno enajsterico postaviti enega nogometaša, ki ima pravico nastopiti v mladinski reprezentanci Slovenije, v 2. SNL pa dva.

NZS meni, da gre za evolucijo, katere namen je zagotoviti učinkovitejši razvoj slovenskih nogometašev.

Strokovna služba NZS in delovna skupina pod vodstvom Martina Koželja in Mirana Pavlina je pripravila analizo vključevanja mladih in doma vzgojenih igralcev od 1. do 15. kroga v Prvi ligi Telemach in 1. do 14. kroga 2. SNL.

Ugotovila je, da je v letošnji sezoni s povprečjem 11,4 vseh 10 prvoligašev izpolnjevalo pogoj doma vzgojenih igralcev, medtem ko je v 2. SNL s povprečjem 13,3 pogoj doma vzgojenih igralcev izpolnilo dvanajst od skupno šestnajstih klubov. Od tega 58 odstotkov igralcev, ki so nastopili na tekmah v 1. SNL, izpolnjuje pogoj doma vzgojenih igralcev, v drugi ligi pa je skupen odstotek takšnih igralcev 70 odstotkov.

Strokovna služba NZS bo v preostanku sezone 2022/23 spremljala trend vključevanja mladih in doma vzgojenih igralcev, na podlagi ugotovitev pa predlagala nadaljnje spremembe za vključevanje teh igralcev za sezono 2024/25.

V zapisniku igralcev bo moralo biti v Prvi ligi Telemach vsaj osem doma vzgojenih nogometašev, v 2. SNL pa najmanj deset.

Za doma vzgojenega nogometaša bodo šteli tisti, ki so med 15. in 21. letom starosti tri leta preživeli v enem od slovenskih klubov. Niso pa klubi omejeni na imenovanje igralcev iz lastnih nogometnih šol.