Norišnica na Old Traffordu z nepričakovanim junakom (VIDEO)

Noro tekmo na Old Traffordu je videlo 73.000 na navijačev, ki so prešli skozi vsa mogoča čustvena stanja, naposled jih je zajela evforija, ko je Manchester United s tremi goli v zadnjih sedmih minutah podaljška s 5:4 premagal Lyon in se uvrstil v polfinale Uefine evropske lige ter tako ohranil možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. Za finale se bo pomeril z Athleticom iz Bilbaa, ki bo tudi gostil finalno tekmo 21. maja. Drugi par je Tottenham – Bodø/Glimt.

Potem ko se je prva tekma v Lyonu končala z 2:2, se je sprva zdelo, da bo United rutinsko opravil delo, ko sta v prvem polčasu zadela Manuel Ugarte in Diogo Dalot. Toda Francozi so iz slačilnice prišli prerojeni in prek Corentina Tolissa (71.) in Nicolasa Tagliafica (78.), potem pa doživeli šok, ko je bil izključen Tolisso.

V podaljšku se gostom ni poznalo, da imajo igralca manj, V 105. minuti je premoč kronal Rayan Cherki in ko je Alexandre Lacazette zadel z 11 metrov, se je zdelo, da je zgodbe konec. Toda rdeči vragi so se izvlekli iz brezna. Žarek upanja je posijal, ko je kapetan Bruno Fernandez v 114. minuti izkoristil kazenski strel.

Veselje je bilo nepopisno. FOTO: Oli Scarff/AFP

Lyonu so povsem pošle moči in Kobbie Mainoo je v 120. minuti tekmo vrnil na izhodišče, v sodnikovem dodatku podaljška pa je na svoj račun prišel tolikokrat kritizirani Harry Maguire in z golom z glavo poskrbel za veselje na tribunah, kjer je zaploskal tudi legendarni sir Alex Ferguson.

Tottenhamu je zmago v Frankfurtu prinesel Dominic Solanke z 11 metrov v 43. minuti. Za Athletic Bilbao sta proti Glasgow Rangers zadela Oihan Sancet (45./11-m) in Nico Williams (80.). Največje presenečenje četrtfinala pa je pripravil norveški klub Bodø/Glimt, ki je po izvajanju 11-metrovk izločil Lazio.

Izidi:

Athletic Bilbao – Rangers 2:0 (1:0) – prva tekma 0:0

Eintracht Frankfurt – Tottenham 0:1 (0:1) – 1:1

Lazio – Bodø/Glimt 2:3 – po 11m (1:0; 2:0; 3:1) – 0:2

Manchester United – Lyon 5:4 – podaljšek (2:0; 2:2) – 2:2