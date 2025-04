Najslabši vratar Uniteda je legendi vrnil udarec

V četrtfinalu evropske lige se bosta danes zvečer (21.00) pomerila Lyon in Manchester United, nogometna velikana, ki sta že videla lepše čase. Barve francoskega moštva zdaj brani 36-letni Nemanja Matić, dolgoletna ikona rdečih vragov. Strasti je pred tekmo razvnel vratar Uniteda Andre Onana z izjavo, da je Manchester veliko boljša ekipa od Lyona.

To je razburilo nogometaša iz Šabca: »Ne želim komentirati igre drugih, a če je Andre res to rekel, potem mu bom odgovoril. Za takšne izjave je potrebno kaj narediti, če si eden najslabših vratarjev v zgodovini Uniteda, je to težko. Drugače bi bilo, če bi to rekel Edwin van der Saar.«

FOTO: Olivier Chassignole/AFP

Na družbenih omrežjih se je Onana branil, da ni želel nikogar užaliti, a je vseeno prilil še malo olja na ogenj: »Jaz sem z Unitedom vsaj osvojil lovoriko (angleški pokal, op. p.), marsikdo tega ne more reči.« To sicer ne velja za Matića, ki je z rdečimi vragi dvakrat postal angleški prvak.