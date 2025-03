Manchester United preskočil Baske, loterija v Glasgowu

Nogometaši v evropski ligi so končali osmino finala. V četrtfinale tekmovanja, kjer ni več slovenskih nogometašev, so se prebili Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Lazio, Bodö/Glimt, Lyon, Manchester United, Tottenham in Glasgow Rangers.

Ena glavnih kandidatov za končno zmago Manchester United in Tottenham sta vlogi favoritov na povratnih tekmah osmine finala upravičevala na domačih igriščih, potem ko je United pri Realu Sociedadu igral 1:1, Tottenham pa je pri Alkmaarju celo izgubil z 0:1.

Manchester United je napredoval po zaslugi zmage s 4:1, pri čemer je Real Sociedad zadnje pol ure – po izidu 2:1 – igral z igralcem manj. Bruno Fernandes je dosegel dva gola za rdeče vrage. Tottenham je s podobnim izidom odpravil AZ Alkmaar, na koncu je bilo 3:1, Wilson Odobert pa je bil dvakratni strelec.

Wilson Odobert je dvakrat zadel za Tottenham. FOTO: Glyn Kirk/ AFP

Glede na prvi obračun je bilo vse odprto tudi na obračunu Athletica Bilbaa in Rome, slednja je doma slavila z 2:1, tokrat pa že v 11. minuti ostala z igralcem manj naj igrišču ter izgubila z 1:3. Nico Williams je zadel dvakrat za Špance. Mestni tekmec Rome Lazio je že v gosteh ugnal Viktorio Plzen z 2:1, tokrat je igral 1:1, potem ko je Alessio Romagnoli izničil prednost gostov.

Olympiakos je čakalo težko delo proti norveški zasedbi Bodö/Glimt, ki je doma zmagala s 3:0. Čeprav so Grki slavili z 2:1 po dveh golih Romana Jaremčuka, pa so se med osem prebili Norvežani. Eintracht Frankfurt je proti Ajaxu na domače igrišče prinesel prednost z 2:1, delo pa dokončal z zmago s 4:1, pri čemer je dva gola prispeval Mario Götze.

Jose Mourinho je bil razočaran na Škotskem. FOTO: Craig Brough/Reuters

Glasgow Rangers so imeli lepo prednost proti Fenerbahčeju, potem ko so v Istanbulu zmagali s 3:1, a jo na povratni tekmi zapravili, saj so Turki redni del z goloma Sebastiana Szymanskega dobili z 2:0 in izsilili podaljšek in tudi enajstmetrovke. Pri teh pa so bili Škoti uspešnejši s 3:2 ter tako izločili ekipo Joseja Mourinha.

Zelo dobro izhodišče pred povratnim obračunom je imel tudi Lyon, ki je v Bukarešti FCSB ugnal s 3:1, Romune pa doma odpihnil s 4:0, potem ko sta po dva gola dosegla Georges Mikautadze in Ernest Nuamah. Mikautadze je tudi podal za oba gola slednjega.

Nico Williams je izločil Romo. FOTO: Vincent West/Reuters

Četrtfinale bo 10. in 17. aprila. Pari pa so Bodö/Glimt – Lazio, Tottenham – Eintracht, Lyon – Manchester United in Glasgow Rangers – Athletic Bilbao.

Izidi:

Athletic Bilbao – Roma 3:1 (1:0) prva tekma 1:2

Lazio – Viktoria Plzen 1:1 (0:0) 2:1

Olympiakos – Bodö/Glimt 2:1 (0:1) 0:3

Eintracht Frankfurt – Ajax 4:1 (2:0) 2:1

Rangers – Fenerbahče 3:2 (0:1, 0:2) – 11 m 3:1

Manchester United – Real Sociedad 4:1 (1:1) 1:1

Lyon – Bukarešta 4:0 (2:0) 3:1

Tottenham – AZ Alkmaar 3:1 (1:0) 0:1