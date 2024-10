Po klavrnem večeru v Oslu sledi pomemben izziv v Aziji

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je v Oslu izgubila prvič po lanskem novembru in je končala niz dvanajstih tekem brez poraza (5-7-0), če odmislimo tekmo s Portugalsko na letošnjem euru, ki so jo odločile enajstmetrovke. Lani ob tem času so bili v Københavnu boljši Danci (1:2), ob letu osorej so izbrance selektorja Matjaža Keka zmleli Norvežani (0:3). Slovencem realno preostane boj za obstanek v skupini lige narodov B3, ki bo aktualen že v nedeljo popoldne (15) v Kazahstanu.

Okrog slovenskega tabora se je očitno nakopičilo preveč težav, da bi lahko stotnija gostujočih navijačev lahko upala na kaj več. Nekaj poškodovanih oziroma obolelih reprezentantov, slabša forma fantov, ki so prišli na oktobrski zbor izbrane vrste in odhod trenerja Boštjana Cesarja dan pred poletom reprezentančnega letala v Oslo – to je bilo preveč dejavnikov, ki ne morejo vplivati na uspeh drugače kot negativno.

Da so slovenske ekipe poslabšale bilanco z litovskim sodnikom Lukjančukasom na 0-0-5 (!), je gotovo zanimivo, toda sodi med naključja. Manj naključen je bil razplet 12. tekme Norveške in Slovenije (po novem 7-3-2 za vikinge). Več v članku.