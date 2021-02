Norvežani premorejo še boljšega upa, kot je bil Håland

Albert Braut Tjåland je 11. februarja dopolnil 17 let. FOTO: Instagram

Norveški čudežni deček nogometaje v zadnjih tednih le potrdil, da se je prebil med najbolj vroča imena v svetovni nogometni družini. Fant, ki bo letošnje poletje dopolnil 21 let, v majicizabija gole kot po tekočem traku v nemškem prvenstvu in ligi prvakov. Ni čudno, da njegov menedžerpričakuje novo rekordno odškodnino za Norvežana v poletnem prestopnem roku.Håland je podobno učinkovit v majici: v pičlih sedmih tekmah je zabil že šest golov! Tudi zavoljo tega je težko verjeti, da raste v naftni deželi nov nogometaš, čigar prvi koraki v karieri so še opaznejši od Hålandovih. Gre za fanta, ki sliši na imein je 11. februarja dopolnil 17 let.Tudi Tjåland igra za mlado moštvo– enako kot leta 2017 Håland – in tudi Tjåland je zrastel v mestu, kamor se je Håland z družino preselil iz– kjer je bil rojen – leta 2004, potem ko je njegov oče prenehal igrati za Leeds.Toda, pozor, Tjåland je še učinkovitejši: v 37 tekmah za Molde II je zabil že 64 golov. Bomo videli, ali bo šel po podobni poti kot njegov sloviti rojak: Hålandove destinacije so bile Bryne, Molde,, Dortmund, …