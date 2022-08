Nova energija in nov recept za konec uroka Ljudskega vrta

V nadaljevanju preberite:

Maribor se v prvo od dveh odločilnih bitk za evropsko jesen podaja okrepljen z novim strokovnim štabom. Pod taktirko Radovana Karanovića vijolični na treh domačih tekmah pod dežnikom Uefe letos niso uspeli zadeti, zbrali so dva remija brez golov in poraz z 0:2, tokrat naj bi odločneje krenili po zmago ali vsaj prvi zadetek, ki bi gotovo predramil tudi zahtevn(ejš)i del tribun Ljudskega vrta. Kaj romunskemu prvaku in trenerju Danu Petrescuju, ki je v Maribor pripotoval kar z avtomobilom, pripravlja novinec na vijolični klopi Damir Krznar?