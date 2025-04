Mladenič s prvencem poskrbel za preobrat Atletica

Nogometaši madridskega Atletica so izkoristili spodrsljaja svojih velikih tekmecev Reala in Barcelone ter se osem kol pred koncem španskega prvenstva vrnili v igro za najvišja mesta. Junak zmage je bil 21-letni Pablo Barrios, ki je v 93. minuti zabil svoj prvenec v dresu »žimničarjev« in la ligi.

Španski vezist je s samostojnim prodorom in natančnim strelom z 18 metrov kronal preobrat Atletica na štadionu Ramona Sancheza Pizjuana. To je bila hkrati prva zmaga Madridčanov na zadnjih sedmih dvobojih v vseh tekmovanjih. Zasedba Diega Simeoneja se je tako približala drugouvrščenemu Real Madridu na tri točke, za vodilno Barcelono pa zaostaja še za dodatne štiri točke.

Sevilla je prešla v vodstvo že v sedmi minuti po strelu z 20 metrov Luciena Agoumeja, ki mu slovenski vratar Jan Oblak ni bil kos. Izenačenje je sledilo v 25. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Juliana Alvareza, zmagoviti zadetek pa je – kot že omenjeno – padel v tretji minuti sodnikovega podaljška.

Včeraj je Real Madrid doma presenetljivo izgubil z Valencio (1:2), Barcelona pa je iztržila zgolj neodločen izid na domačem štadionu proti Betisu (1:1).

Barcelona in Real Madrid bosta med tednom igrala četrtfinale lige prvakov, Katalonci v sredo z Borussio Dortmund, Real Madrid v torek proti Arsenalu, v naslednjem kolu elitne španske lige pa bosta Barcelona in Real Madrid gostovala pri Leganesu oziroma Alavesu, Atletico pa bo gostil Valladolid.