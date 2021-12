Nova zamenjava trenerja v Celju

Nogometni klub Celje je sporočil, da Simon Sešlar ni več trener članske ekipe. Za zdaj Celjani še niso sporočili, kdo bo njegov naslednik, so pa dodali, da Sešlar ostaja v klubu.

Kot so na spletni strani zapisali Celjani, se je s koncem tedna, v katerem se je končal jesenski del Prve lige Telemach, končalo tudi obdobje, ko je člansko ekipo kot vršilec dolžnosti trenerja vodil Simon Sešlar.

Sešlar je vodenje članske zasedbe prevzel konec septembra, ko je zamenjal Agrona Šaljo. Takrat so v Celju pojasnili, da bo Sešlar vodenje moštva prevzel začasno do konca letošnjega leta z možnostjo podaljšanja.

Kot je danes NK Celje zapisal v sporočilu na spletni strani, je Sešlar ekipo prevzel v težkem rezultatskem položaju, moštvo uspešno stabiliziral, nanizal šest tekem brez poraza in ekipo popeljal v polfinale pokala. Proti koncu svojega mandata pa se je ubadal z izbruhom koronavirusa v moštvu in številnimi poškodbami, a kljub nezavidljivemu položaju ostal zbran in vse do zadnjega dne oddelal korektno.

Kljub odhodu z mesta trenerja članske ekipe pa bo Sešlar še naprej del klubskega ustroja, so še sporočili Celjani, ki so leta 2020 osvojili prvi naslov državnih prvakov z Dušanom Kosićem.