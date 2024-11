(VIDEO) Novi stadion v Riadu za 92 tisoč ljudi

Savdskoarabsko ministrstvo za šport in Kraljeva komisija za mesto Riad sta predstavila načrte za Stadion Kralja Salmana in okoliških objektov, ki bodo zgrajeni v severnem delu prestolnice. Projekt, ki ga je zasnovalo podjetje Populous, obsega več kot 660 tisoč kvadratnih metrov. Poleg osrednjega stadiona s kapaciteto za okoli 92 tisoč ljudi bodo zgradili več nogometnih igrišč, namenjenih treningu, atletski stadion in center za vodne športe.

Konec gradnje osrednjega nogometnega stadiona je načrtovano za konec leta 2029. Po izgradnji bo postal glavni sedež savdskoarabske nogometne reprezentance. Savdska Arabija je edina država kandidatka za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2034. Leta 2026 bodo države gostiteljice Mehika, Združene države Amerike in Kanada, leta 2030 bodo svetovno prvenstvo gostile Portugalska, Španija in Maroko. Za pripravo na svetovno prvenstvo bodo savdskoarabske oblasti zgradile enajst novih nogometnih objektov in prenovile štiri že obstoječe.