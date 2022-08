O nacionalnem televizijskem interesu športnega navdušenca

V nadaljevanju preberite:

Ob vsesplošni histeriji in jezi slovenskih športnih navdušencev, ki jim je napačna (ali pravilna?) izbira televizijske, internetne in mobilne storitve onemogočila spremljanje najprestižnejših športnih spektaklov s slovenskimi zvezdniki in reprezentancami v glavnih vlogah, me je zmotil zgolj odziv večine medijskih »strokovnjakov«, ki jim zakonitosti trga in ponudbe niso svetinja, pač pa se raje zatekajo k omejevanju prostega trga in regulaciji. Vsebina, ki škoduje nacionalnim interesom, jim je španska vas. Naj razčistim, iz zornega kota televizijskega gledalca je moj osebni in tudi nacionalni interes, da za svoje plačilo dobim tisto, kar si želim: kakovostno produkcijo, z verodostojnimi profesionalci in strokovnjaki pred mikrofoni, ki zmorejo tudi pametno in modro govoriti in ne le biti poznavalci, bog ne daj, da so še agitropovci. Zato mi je čisto vseeno, če mi ta paket želja ponuja Pink TV, Al Jazeera, ZDF, RAI, Sky ali BBC, dokler se držijo profesionalnih standardov.