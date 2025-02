Ob Šešku v polno zadel tudi Zec

Na današnjih tekmah 21. kola elitne nemške lige sta igrala oba kluba slovenskih nogometašev. Kiel Davida Zeca je, tudi z njegovim golom, igral neodločeno 2:2 s tekmecu za obstanek Bochumom, Leipzig pa je premagal St. Pauli z 2:0. Benjamin Šeško je dosegel prvi zadetek za saško ekipo, ki je skočila na četrto mesto.

Kiel je imel priložnost, da bi se s 17. mesta, na katerem je imel dve točki naskoka pred zadnjeuvrščenim Bochumom, prebil celo na 16. pred Heidenheim, ki je včeraj izgubil proti Freiburgu. Na koncu je z delitvijo točk ostal predzadnji, z enako razliko do Bochuma (13:11).

Severnonemška ekipa je odlično začela, že v tretji minuti je po igranju z roko tekmecev z bele točke zadel Steven Skrzybski. A ob koncu prvega dela je Bochum poskrbel za preobrat, v le treh minutah je dvakrat zadel Myron Boadu. V drugem polčasu pa je že po petih minutah udaril Zec: po podaji Johna Tolkina je natančno meril z glavo in v 50. minuti izenačil na 2:2, to je bil njegov drugi gol v bundesligi.

Zatem so gostitelji zadeli še okvir vrat, v 73. minuti pa je Lewis Holtby dosegel še gol, ki pa zaradi prekrška pred tem ni obveljal. Zec pa je imel v 89. minuti še eno veliko priložnost, a je vratar Patrick Drewes njegov poskus tokrat ustavil.

V začetni postavi tudi Kampl

Leipzig je na zadnji tekmi kroga zvečer igral s St. Paulijem. Status favorita v obračunu je prvi potrdil Šeško v 16. minuti, ko je nasprotni napad začel Xavi Simons, dokončal pa slovenski zvezdnik za deveti gol v sezoni. Šeško je s podajo vrnil soigralcu v 36. minuti, ko je Simons zadel za 2:0.

Gostje kljub zaostanku niso bili podrejeni, ob koncu prvega dela so stresli okvir vrat, od 69. minute pa so imeli igralca več, saj je Willi Orban dobil rdeči karton. A terenske premoči hamburški ekipi ni uspelo izkoristiti. Oba Slovenca – tudi Kevin Kampl je bil v začetni postavi – sta igrišče zapustila v 73. minuti.

Včeraj je prvak Bayer v Wolfsburgu osvojil le točko in ostal na drugem mestu na lestvici, vodilni Bayern iz Münchna, ki je v petek premagal Werder iz Bremna s 3:0, ima zdaj osem točk naskoka pred zasedbo iz Leverkusna (54:46).

Stuttgart je v Dortmundu pokvaril ognjeni krst novega domačega trenerja Nika Kovača, saj je zmagal z 2:1 in tako še poglobil krizo rumeno-črnih, ki so šele na 11. mestu bundeslige. Freiburg je premagal Heidenheim z 1:0, berlinski Union pa v gosteh visoko Hoffenheim s 4:0. Borussia iz Mönchengladbacha in Eintracht iz Frankfurta sta se razšla z 1:1.

Na lestvici je tretji za Bayernom in Bayerjem Eintracht (39), Leipzig je z današnjo zmago prehitel Stuttgart in ima na četrtem mestu zdaj 36 točk.