Polaskal navijačem Liverpoola, a tudi poskrbel za nemir

V Liverpoolu znova raste nogometna evforija, rdeči so po zasuku in zmagi nad Brightonom z 2:1 zasedli vrh prvenstvene lestvice in izkoristili spodrsljaja Manchester Cityja in Arsenala. Znova je na Anfieldu, ki po besedah trenerja Arneja Slota v tej sezoni še ni bil tako glasen, zadel tudi ljubljenec občinstva Mohamed Salah.

FOTO: Darren Staples/AFP

Po tekmi pa je napadalec z dvomljivim zapisom na družbenih omrežjih dvignil precej prahu: »Karkoli se bo zgodilo, nikoli ne bom pozabil občutka po zadetku na Anfieldu. Ta ekipa sodi na vrh, tega si želimo.«

S prvim stavkom je Salah namigoval na zadržanost klubskega vodstva glede nove pogodbe, ki se napadalcu izteče po sezoni. Že dalj časa ga snubijo Savdijci, Salah pa je v tej sezoni v različnih izjavah za angleške medije že namignil, da bi rad vsaj še za kakšno sezono podaljšal svoje obdobje v Liverpoolu.

Vodstvo kluba medtem vztraja pri stališču, da je za pogajanja s Salahom in še enim veteranom Virgilom van Dijkom do konca sezone še več kot dovolj časa.