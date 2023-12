Oblak in Šeško na varnem, kateremu velikanu bo spodrsnilo drevi?

Današnji dan prinaša vrnitev nogometne lige prvakov, najodmevnejšega športnega tekmovanja na stari celini. Derbi večera bo v Manchestru med domačim Unitedom in münchenskim Bayernom. Slednji si je že davno zagotovil nastop v osmini finala lige prvakov, vse bolj razrvanim Angležem pa bi to uspelo le ob njihovi zmagi in neodločenem rezultatu na drugi tekmi skupine v Københavnu, kjer bo gostoval Galatasaray.

Boj za preboj med najboljše klube 15 milijard evrov vrednega tekmovanja bo dramatičen tudi v sredo. Aktivna bosta oba kluba, pri katerih igrata tudi slovenska reprezentanta. Tako Jan Oblak (Atletico Madrid) kot Benjamin Šeško (Leipzig) sta si že priigrala napredovanje v osmino finala.