Oblak ustavil Real Madrid

Nogometaši madridskih velikanov Reala in Atletica so se v 23. kolu španskega prvenstva razšli brez zmagovalca. Na Santiagu Bernabeuu je bilo 1:1. Slovenski vratar Jan Oblak je branil vso tekmo in z osmimi obrambami pomagal rdeče-belim do točke na vročem gostovanju.

Dvoboj vodilnih ekip je potekal v ritmih Reala, ki je takoj prevzel pobudo in pritiskal na obrambno naravnane mestne tekmece. Čeprav so si domači priigrali več priložnosti (na koncu 23:10 v strelih na gol), pa je prvi zadel Atletico.

Po dobre pol ure je namreč Aurelien Tchouameni v kazenskem prostoru pohodil Samuela Lina, sodniki v sobi za Var pa so položaj označili kot sporen. Glavni sodnik je nato po ogledu posnetka dosodil enajstmetrovko, ki jo je s panenko izkoristil Julian Alvarez.

Kasneje se je Atletico malce opogumil, potem ko je v iskanju izenačenja Real puščal vse več prostora na svoji polovici, rezultat pa se kljub nekaterim obetavnim nasprotnim napadom do polčasa ni spremenil.

V drugem delu je Real najprej stresel okvir vrat, nato pa je v 50. minuti beli balet vendarle zadel. Po lepi akciji na desni strani je najprej do strela iz neposredne bližine prišel Jude Bellingham, a so mu tega blokirali, odbito žogo pa je z nekaj sreče v mrežo pospravil Kylian Mbappe za 16. zadetek v sezoni.

Oblak je bil eden ključnih razlogov, da je njegov klub s Santiaga Bernabeua odnesel točko. Zbral je osem obramb, Atletico pa je ohranil točko zaostanka za Realom na lestvici.