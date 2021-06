Od velikih je v najbolj negotovem položaju Španija

Robert Lewandowski bo znova v središču pozornosti poljskih navijačev. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Sobotni tekmi Wales – Danska in Italija – Avstrija sta edini znani v osmini finala, čeprav so se med 16 najboljših že uvrstile tudi Švica, Nizozemska, Avstrija, Anglija, Hrvaška, Švedska, Francija in Češka.Toda današnji zadnji vrhunec skupinskega dela tekmovanja bo dal še preostale štiri reprezentance v osmini finala.Prvovrstni srhljivko ponuja skupina F, v kateri bo branilec naslova Portugalska v Budimpešti proti Franciji reševal svoj obstanek na evropskem prvenstvu., ki je obs tremi goli prvi strelec turnirja, ne smejo izgubiti z višjo razliko od treh golov proti Francozom.V Münchnu senzacijo kujejo Madžari. Nemcem bi zadostovala točka za napredovanje, Madžarom le zmaga. A položaj bi zapletli zmagi Francozov in Madžarov. Krajšo bi potem potegnila Portugalska, ki je slabša v medsebojnem dvoboju z Nemčijo. Ta v tem primeru lahko celo tesno izgubi.Še bolj negotovo je v skupini E. Visijo tudi Španci, ki morajo premagati Slovaško, če želijo igrati v osmini finala. Poljakom v dvoboju proti že uvrščeni v osmino finala Švedski za napredovanje šteje le zmaga.18.00 Sevilla: Slovaška – Španija18.00 St. Peterburg: Švedska – Poljska21.00 Budimpešta : Portugalska – Francija21.00 München: Nemčija – Madžarska