Odlični Argentinec bo končal bogato nogometno kariero

Nekoč odlični argentinski nogometaš Gonzalo Higuain bo letos končal bogato kariero. »Pipita« bo končal sezono v majici Interja iz Miamija, ki ga obvladuje legendarni angleški as David Beckham. Kariero je začel v argentinskem klubu River Plate (2005-2007), nato je igral za Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea in od leta 2020 za klub s Floride.

Gonzalo Higuain v majici Napolija. FOTO: Carlo Hermann/AFP

»Poskušal sem nadaljevati, se prepričati, analiziral sem položaj in končno sprejel to odločitev. To je dan, ko se poslavljam od nogometa, od poklica, ki mi je dal tako veliko, da sem gotovo privilegiran, da sem ga spoznal v dobrih in slabih časih. Vse se je začelo, ko sem bil majhen v mojem Atleticu Palermu (klub iz Buenos Airesa, op. a.). Imel sem čudovito otroštvo,« se spominja Gonzalo Higuain, ki bo 10. decembra dopolnil šele 35 let.

Vmajici Argentine je zabil 27 golov v 65 tekmah, na najpomembnejši v njegovi karieri pa se mu ni uspelo vpisati med strelce. To je bilo v finalu svetovnega prvenstva leta 2014 v Braziliji, ko je Nemčija matirala Argentino z golom Maria Götzeja v podaljšku.