Odstopila predsednik in direktor Gorice

Na srečanju predstavnikov sponzorjev in navijaške skupine Terror Boys s predsednikom nogometnega prvoligaša Gorica Harijem Arčonom ter z direktorjem Simonom Klautom je direktor podal pisno odstopno izjavo, predsednik pa ustno, piše STA, ki se sklicuje na poročanje EkipeSN.

Arčon in Klaut sta navzočim predstavila preteklo in trenutno delovanje društva ter vizijo delovanja ND Gorica. Po predstavitvi finančnega stanja je direktor Klaut podal pisno izjavo o odstopu s funkcije direktorja kluba, ki jo mora obravnavati še upravni odbor ND Gorica. Klaut še vedno ostaja v funkciji člana skupščine.

Predsednik Arčon je prav tako podal nepreklicno izjavo o odstopu s funkcije predsednika upravnega odbora ND Gorica, a zgolj v ustni obliki. Potrditi jo mora še skupščina, v kateri pa ima Arčon še vedno volilno večino. Skupščina bo sklicana najkasneje v roku 30 dni, do takrat pa oba ostajata na svojih položajih.

Pobudniki zamenjave vodilnih v ND Gorica sicer zatrjujejo, da že imajo kandidata za Arčonovega naslednika, njegovega imena pa za zdaj še nočejo razkriti.

Gorica na lestvici prve slovenske lige z osmimi točkami trenutno zaseda predzadnje, deveto mesto. Goričani, štirikratni slovenski prvaki, nazadnje so naslov državnega prvaka Slovenije osvojili leta 2006, za vodilno Olimpijo zaostajajo 19 točk.