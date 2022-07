Olimpija in Mura sta favorita

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Mure iz Murske Sobote bodo danes ob 19.00 uri začeli 1. krog kvalifikacij konferenčne lige. Olimpija bo v Stožicah gostila luksemburški Differdange, Mura pa bo gostovala pri moldavskem Sfintulu Gheorgheju.

Oba slovenska predstavnika bi morala biti favorita v teh dvobojih, a veliko vprašanje je, v kakšnem stanju je predvsem ljubljanska ekipa, katere vodstvo je pred dnevi odpustilo trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonjo, samo si je za nameček nakopalo še jezo navijaške skupine Green Dragons, ob tem pa so se pojavile še govorice o zamujanju plač.

Kakorkoli – Ljubljančani bodo igrali po napotkih novega stratega, Španca Alberta Riere, ki si bo še kako želel, da bi Mustafa Nukić, Almedin Ziljkić in soigralci, tudi novinci Justas Lasickas, Agustin Doffo, Mateo Karamatić, Ivan Lagundžić in Denis Pintol, z zmago vsaj malce umirili strasti, ki so se nabrale v okolici kluba.

Glede na vrednost klubov – 8,76 milijona evrov proti 1,91 milijona – bi morala ljubljanska zasedba ob normalnem dogajanju napredovati. Če ji to uspe, jo v 2. krogu, kjer bo tekmovanje začel pokalni prvak Koper, čaka moldavski Sepsi Sfantu Gheorghe.

Mura pa se bo z moldavskim predstavnikom srečala že v uvodu. Izbranci Damirja Čontale so favoriti, čeprav so izgubili nekaj ključnih igralcev, med njimi predvsem Tomija Horvata, Klemna Šturma, Jana Gorenca in Nardina Mulahusejnovića, dobili pa Nikolo Petkovića, Martina Šrolerja, Kobieja Morrisa, Dardana Shabanhaxhaja in Josipa Majića. Danes pa bodo tudi brez Kosovca Mirlinda Dakuja, ki mu, Moldavija namreč ne priznava Kosova kot samostojno državo, niso odobrili vizuma in je ostal doma.

Črno-beli so po Transfermarktu vredni 6,44 milijona evrov, moldavski predstavnik pa približno polovico manj. V primeru napredovanja bodo Sobočani igrali proti irskemu St Patrick's Athleticu.

V 1. krogu bodo od Slovencev igrali še Egzon Kryeziu za Lechio Gdansk, Filip Valenčič za Kups Kuopio in Luka Zahović za Pogon Szczecin.

Povratni tekmi bosta 14. julija.