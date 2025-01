Olimpija je lovila strelca in ulovila robustnega Estonca

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanskim selektorjem je včeraj odleglo. Kot prvo tarčo so izbrali in pripeljali 23-letnega Estonca z zavidljivo strelsko statistiko in tudi robustno postavo. Estonski reprezentant Alex Tamm je zabil 28 golov v 35 tekmah v domačem prvenstvu.

»Bil je napadalec, ki smo si ga želeli, in je strelec, toda še pomembnejše je, da lahko še zelo napreduje. Prerasel je svoje okolje in je pripravljen za nov izziv. V njem smo dobili prav to, kar je ustrezalo naši filozofiji, nadarjenega igralca, ki ga lahko izbrusimo za prodajo,« je povedal eden športni direktor Goran Boromisa,

Olimpija še ni zaprla rubrike prihodi. Na domačem tržišču glavna tarča napadalni zvezni igralec Jakoslav Stanković, toda o njegovem prihodu odloča izključno Bravo. Zakaj še 23-letni Škofjeločan še ni iz Sp. Šiške prestopil za Bežigrad? Šišenski klub je znan po tem, da je trd pogajalec in je »navil« ceno.