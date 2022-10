Olimpija kraljuje na lestvicah in bije bitko z negativizmom

V nadaljevanju preberite:

Polom v mestnem derbiju ni več tema št. 1 v slačilnici Olimpije, temveč jutrišnji veliki derbi 13. kola, ki ga bodo zeleno-beli igrali v Stožicah – v vlogi favoritov. Trener zeleno-belih Albert Riera se je s čustvenim odzivom – in predvsem ne več tako sproščen – na novinarski konferenci soočil s sedmo silo in dal vedeti, da vodilni klub lige vstopa v derbi z igralno in taktično lekcijo sosednjega Brava, po kateri se je naučil več, kot bi se z zmago.

Nad dogodki in dejanji na igrišču drži vajeti 40-letni Majorčan, ki je tudi kapetanu Timiju Maxu Elšniku odločno namignil, da naj ne razpreda na dolgo in široko o vijoličnih, temveč naj se osredotoči na svoje moštvo. Zeleno-beli Štajerec je po porazu v Šiški ukrepal kot po prvi ničli v Celju, ko je soigralce odpeljal na skupno druženje, in dal jasno vedeti, da je moštveni duh še vedno na najvišji ravni in da pol ducata žog v mreži Denisa Pintola – najbrž bo v vratih zadnjič jeseni – ni pustilo večjih posledic.