Aleksander Čeferin zrušil še eno tradicijo, omenjeno tudi Celje

Potem ko je Evropska nogometna zveza spravila pod streho zgodovinsko uspešno sezono 2024/25, je pred vrati nova. Tudi zavoljo tega so pričakovanja navijačev velika, med njimi veliko pričakujejo tudi Slovenci, ki bodo imeli julija v igri štiri klube: Olimpija bo odprla evropsko sezono 2025/26 v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov, Celje v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo, Koper v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo, Maribor pa v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Več kot 150 od 230 prvoligaških klubov bo v torek in sredo začelo svojo evropsko nogometno pot v sezoni 2025/26 z žrebom prvega in drugega kvalifikacijskega sita. Čeprav se nova evropska klubska sezona nekaterim morda zdi še daleč, se je v Nyonu že začela, tudi Uefa je na svoji spletni strani napovedala prvo dejanje na zanimiv način. Približno tretjina klubov iz vseh evropskih prvih lig namreč vsako sezono sodeluje v Uefinih klubskih tekmovanjih, za mnoge med njimi se pot začne že zgodaj poleti s kvalifikacijami.

Datumi in ure žrebov Žrebi kvalifikacij za vsa tri tekmovanja bodo v živo predvajani na portalu Uefa.com.

Termini žrebov kvalifikacij, 1. kolo (torek) : boj za ligo prvakov (14.00)

boj za evropsko ligo (15.00)

boj za konferenčno ligo (16.00) 2. kolo kvalifikacij (sreda) : boj za ligo prvakov (12.00)

boj za evropsko ligo (13.00)

boj za konferenčno ligo (14.00)

Ti žrebi pomenijo več kot le formalni začetek. Za desetine klubov po vsej celini je to prvi korak na poti, polni ambicij, ponosa in želje, da svojim navijačem ponudijo evropske sanje, so denimo zapisali pri Uefi. Julija in avgusta bo 92 tekem kvalifikacij za ligo prvakov, 82 za evropsko ligo in 256 za konferenčno ligo – tako bodo dopolnili tri lige s po 36 ekipami, ki bodo v središču pozornosti od septembra do januarja.

Čeferin: Klubi v žrebu in njihovi navijači premorejo velike sanje

Pred žrebom 17. in 18. junija je nagovoril evropsko nogometno družino predsednik Uefe Aleksander Čeferin: »Žreb tega tedna je dokaz, za kaj gre v evropskem nogometu: za vključenost, raznolikost, poštenost in priložnost. Vesel sem, da lahko pozdravim toliko klubov, zastopanih v prihajajočih žrebih. To dokazuje zavezanost Uefe k razvoju klubskega nogometa v vseh kotičkih Evrope.«

Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo po zadnjem finalu lige narodov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

»Klubi iz vseh naših 55 članic morajo imeti možnost izkusiti vrhunski nogomet in se preizkusiti v najprestižnejših klubskih tekmovanjih na svetu, hkrati pa svojim navijačem ponuditi resnično mednarodno pustolovščino. Klubi v torkovem žrebu in njihovi navijači premorejo velike sanje. Stopajo po stopinjah velikih ekip in legendarnih igralcev. Na koncu sezone bodo evropski prvaki postali tisti, ki bodo morali premagati najboljše, da si bodo prislužili krono,« je dodal Čeferin.

Predsednik Uefe prvič na žrebu prvega sita

Več kot 150 klubov iz 50 nacionalnih zvez se bo zbralo v Nyonu na žrebu prvega in drugega kvalifikacijskega kola moških klubskih tekmovanj. Tako kot v prejšnjih letih so vsi klubi, ki se udeležijo žreba, povabljeni, da ostanejo v hiši evropskega nogometa na družabnem srečanju, ki se ga bosta udeležila predsednik Uefe Čeferin in namestnik generalnega sekretarja Giorgio Marchetti. To bo vsem sodelujočim klubom ponudilo zanimive priložnosti za mreženje in možnost, da z Uefo izmenjajo mnenja o prihodnosti nogometa in evropskih tekmovanj, so dodali pri Uefi. Čeferin bo zrušil še eno tradicijo, predsednik Uefe se bo namreč prvič v njeni zgodovini pojavil na žrebu 1. kola kvalifikacij.

Namestnik generalnega sekretarja Uefe Giorgio Marchetti. FOTO: Pierre Albouy/Reuters

Avtorji zapisa o žrebu na Uefi so strnili tudi vtise po zgodovinski sezoni 2024/25. Nova oblika ligaške faze je namreč pozitivno izpolnila svoje ključne cilje: razširitev dostopa, uravnoteženje tekmovanja in povečanje privlačnosti Uefinih tekmovanj s pomembnimi in zanimivimi nogometnimi tekmami vse do zadnjega dejanja. Od presenetljivih prebojev do prvih zmagovalcev in ekip, ki so se borile do zadnjega žvižga, je prva sezona 2024/25 pokazala, kako so spremembe koristile izkušnjam navijačev in vsem sodelujočim klubom.

Celjski nogometaši si navdušili tudi v četrtfinalu konferenčne lige s Fiorentino. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Odzivi klubov so bili pozitivni. V anketah, izvedenih po koncu sezone, je skoraj vsak anketiranec izrazil odobravanje nove oblike tekmovanj. Klubi so poudarili njeno prednost pred prejšnjo ureditvijo v smislu tekmovalnosti in nepredvidljivosti. Mnogi so cenili priložnost, da se soočijo s širšim naborom nasprotnikov, kar je prineslo nove izzive in izpostavljenost. Opazni primeri, kot so Brest, Bodø/Glimt, Celje in Djurgården, so pokazali, kako lahko klubi pridobijo prepoznavnost in dragocene izkušnje ter hkrati dosegajo izjemne rezultate proti evropski eliti.