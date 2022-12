Šampionski igri zeleno-belih manjkajo goli

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Olimpije ne zmagujejo več, a ne izgubljajo prednosti. Le zasledovalci se menjajo. Za konec 19. kola 1. SNL so zeleno-beli znova igrali brez golov, a »viseli« kot pred tednom dni proti Celju. Imeli so večjo posest žoge in več obetavnih akcij, a manj izrazitih priložnosti. V zadnjem jesenskem kolu bodo Ljubljančani branili 13 točk prednosti pred Koprom v Sežani. In 15 pred Mariborom, ki je v zadnjih dveh nastopih zmanjšal zaostanek 19 točk na 15. Najlepšo priložnost je v Stožicah zapravil Mario Kvesić, ki je dvoboj iz oči v oči s soboškim vratarjem Klemnom Mihelakom končal s strelom v vratnico. Tragični junak Mure je bil njen najboljši strelec Mirlind Daku.