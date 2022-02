Olimpija obtičala na domžalski postaji, ni prišla na vrh

Z današnjo zadnjo zaostalo tekmo so klubi poravnali dolgove iz sezone in zdaj imajo na lestvici vsi po 21 odigranih tekem. V prestižnem obračunu ljubljanske kotline pa so v Domžalah zmagali domači, ki so bili precej boljši tekmec. Ob Kamniški Bistrici je bilo 2:0.

Domžalčani so z zmago sicer ostali na šestem mestu, a imajo zdaj le še tri točke zaostanka za Muro, Olimpija, ki je pred tem v večnem derbiju ugnala Maribor, je po porazu ostala tretja za Koprom in Mariborom. Če bi zmagala, bi zasedla vrh lestvice Prve lige Telemach.

Domžale : Olimpija 2:0 (2:0) Športni park Domžale, omejeno število gledalcev, sodniki: Šmajc, Kasapović, Gabrovec.

Strelca: 1:0 Pišek (6.), 2:0 Markuš (36.).

Domžale: Mulalić, Pišek, Klemenčič, Jurilj (od 83. Perc), Ibričić (od 83. Podlogar), Markuš (od 73. Martinović), Šoštarič Klarič, Jakupović, Alić (od 90. Dobrovoljc), Ilenič (od 73. Žinič), Husmani.

Olimpija: Banić, van Bruggen, Crnomarković, Krefl (od 46. Pavlović), Ratnik, Pilj, Mudražija (od 46. Sešlar), Aldair (od 46. Ziljkić), Kvesić (od 46. Prtaljin), Matko, Nukić (od 68. Prelec).

Rumeni kartoni: Alić, Šoštarič Karič, Perc; Crnomarković.

V spomladanskem delu prvenstva je bil današnji dvoboj sicer že tretji za zeleno-bele, ki so v prvi zaostali tekmi premagali Muro in potem v derbiju še Maribor. Domžalski start v drugo polovico sezone pa je bil nekoliko bolj zadržan, z neodločenim izidom proti sežanski zasedbi.

Že uvod tekme je bil bistveno boljši za Domžale. Domači so pritisnili in že hitro tudi povedli. Najprej je v četrti minuti Arnel Jakupović zadel okvir gola po strelu z leve strani, le dve minuti pozneje pa so Domžale že vodile.

Akcijo sta izvedla Janez Pišek in Benjamin Markuš, po dvojni podaji pa je do strela s kakšnih desetih metrov z desne strani prišel Pišek in premagal vratarja Ivana Banića.

Olimpija v prvem delu ni bila nevarna, šele v 13. minuti je prvi zapretil Mustafa Nukić, a ni bilo veliko dela za domačega vratarja Ajdina Mulalovića. Sledilo je obdobje bolj umirjene igre, po pol ure pa je imel priložnost za goste Aldair, a Mulaloviću spet ni bilo treba resneje posredovati.

Nato pa so domači nekoliko nepričakovano povedli z 2:0. Olimpijin vratar Banić - na prvih dveh tekmah v novem klubu ni prejel zadetka - si je namreč privoščil hudo napako. Podajo Marcela Ratnika je zelo slabo sprejel, žoga mu je ušla pred gol, Markuš pa je bil dovolj blizu in bil dovolj vztrajen, da jo je potisnil prek golove črte.

V nadaljevanju je gostujoči strateg Dino Skender opravil kar štiri menjave že ob začetku polčasa, nekoliko boljšo podobo Olimpije je nakazal Svit Sešlar, ki je tik pred tem vstopil na teren, in zadel v 47. minuti. Toda gol zaradi prepovedanega položaja z začetka akcije ni obveljal.

Začetek drugega polčasa je tako nakazal, da bi lahko gostje zaigrali bolje, toda Domžalčani so jih hitro spet umirili. Ljubljančani tudi v drugem polčasu niso bili več zares nevarni, domači pa so imeli še nekaj priložnosti za povišanje vodstva.

Najbližje zadetku je bil v 51. minuti Mitja Ilenič, njegov nevaren strel je vratar Olimpije ubranil, isti igralec pa je devet minut pozneje z roba kazenskega prostora udaril tik ob vratnici. Ob koncu so domači brez težav umirili potek tekme in zasluženo prišli do treh točk.

Konec tedna obe ekipi čakata še tekmi 22. kroga. Obe bosta igrali v nedeljo v gosteh, Domžalčani s Koprom, Ljubljančani s CB24 Taborom Sežano.