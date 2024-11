Olimpija odlično, Celjani s smolo, ki je ne bodo nikoli pozabili

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v 3. kolu konferenčne lige v Helsinkih staremu znancu pripravila mini lekcijo: po prepričljivih zmagah leta 2018 v kvalifikacijah za evropsko ligo s 3:0 in 4:1 so bili zmaji v tretjem dvoboju boljši z 2:0. Olimpija bo v 4. kolu v Stožicah gostila severnoirski Larne. Celjani pa so se pozno sinoči v Sevilli proti favoriziranemu Betisu imenitno borili, pri izidu 1:1 zapravili celo dve priložnosti za zmago, nato pa prejeli gol v za poraz z 1:2 v zadnji minuti sodnikovega podaljška! V naslednji tekmi bo v Celju gostovala Jagiellonia.

HJK le ni bil tako velik bav, bav, prej brezzobi tekmec. Olimpija je potrdila, da je veliko boljša in da ima čarovnika za trenerja. Česarkoli se loti Victor Sanchez, se »pozlati«.Madridčan je zadel v polno. Nagrada za brezhibno taktično pripravo je prišla v drugem polčasu.