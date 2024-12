Olimpija je najboljša še v domačem bazenu

V nadaljevanju poreberite:

Vodilno Olimpijo bodo nogometaši Brava v soboto v Stožicah izzvali z enakega položaja, kot so ga imeli pred včerajšnjim preloženim lokalnim derbijem 16. kola proti Radomljam – s petega mesta. V Stožicah v ne posebej privlačnem dvoboju ni bilo golov. Dvakrat se je na obeh straneh zatresel le okvir vrat.

Ali se ponavlja že znana ocena o Šiškarjih z dvema obrazoma: sproščenim ali zakrčenim? Ko morajo narediti korak naprej, odpovedo. Ko so razbremenjeni in brez rezultatskega pritiska, lahko premagajo vsakogar. Včerajšnji dvoboj je pritrdil prvemu. »Ne, ni bil spodrsljaj, tudi točka nas ohranja v dobrem položaju. Prav tako še lovimo svežino, imamo ožji izbor igralcev, izgubili smo tudi Matica Ivanška. Naš načrt je bil, da si ne smemo privoščiti naivnega poraza, zato tudi nismo šli v brezglavi lov za tremi točkami,« je povedal domači trener Aleš Arnol.

Bravo je zamudil tudi priložnost, da bi se v soboto potegoval za neuradni, toda prestižni naziv najboljšega v ljubljanskem nogometnem bazenu. Ko bodo seštevali točke, bo seštevek pokazal manko v dvobojih s slabše uvrščenimi Radomljani in Domžalčani.

Kako pomembne so točke za Olimpijo v bitki za prvaka v tako imenovani medobčinski zvezi, kaže jesenska statistika: od 15 točk so jih osvojili 11. Toda, kdaj so zeleno-beli nazadnje premagali Bravo v gosteh?