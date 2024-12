Bravo z jeklenim Srbom iz Rogoze v slovenski vrh

V nadaljevanju preberite:

V Spodnji Šiški, kjer »uradujejo« rumeni, se že četrto sezono odlično znajde 29-letni Nemanja Jakšić. Branilec po profilu tudi v 1. SNL velja za enega od najboljših, ki pa ga, res neverjetno, niso opazili boljši slovenski klubi. Zdaj Bravo sodi med najboljše tudi po njegovi zaslugi. Igral je vseh 16 tekem in vseh 1440 minut.

»Ne, nisem vodja ali ključen igralec. Smo moštvo in tako vedno razmišljam. Res je, da sem med najbolj izkušenimi in sem odigral največ tekem v prvi ligi (257, op. p.), toda nas odlikuje moštveni duh. Disciplina v igri, taktična spretnost in že nekaj časa tudi igrivost, ki jo je vedno več, odkar me je leta 2021 v Ljubljano povabil Dejan Grabić,« je na hitro opisal vse odlike in lastnosti Brava v Prištini rojeni Srb iz Kosovske Mitrovice, izbrušen pri sloviti Crveni zvezdi in zdaj že Štajerec v Ljubljani, kot se je predstavil.