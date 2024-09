Olimpija v Ajdovščini, a vznemirljivejše bo, kaj bodo v Stožicah opravilo Celje

V nadaljevanju preberite:

S točko prednosti pred velikima štajerskima tekmecema bodo zeleno-beli začeli drugo četrtino 1. SNL. Prvaki iz Celja imajo v 10. kolu najzahtevnejši izziv, danes gostujejo v Stožicah pri Bravu, Mariborčani jutri pri zadnjih Domžalčanih. Prekmurski derbi v Lendavi je današnji posladek, jutri pa bodo na koprski Bonifiki gostovali še Radomljani.

Vodilna Olimpija gostuje v Ajdovščini, kjer bo Preimorje prvič v sezoni gostitelj. Zeleno-beli si razprodaje točk z neodločenimi izidi ne smejo več privošćiti. Za trenerja Victorja Sancheza, ki je, kot je povedal, prvič v vlogi, ko tekmuje za lovorike in pri tem zelo uživa, je izzivov več kot preveč. Celjani so ligaško sezono začeli z zmago proti Bravu in s trenerjem Damirjem Krznarjem. Toda Šiškarji so tekmeci, ki bodo najboljši mešali štrene. Zadnji Domžalčani jih ne morejo Mariborčanom, kjer imajo vse vajeti v pisarnah Turki.