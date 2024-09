Olimpiji Štajerca ne dajeta dihati

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je najboljša po prvem vmesnem cilju od štirih, toda s prednostjo, ki še ne kaže šampionskega konca. Brez najboljšega igralca Raula Florucza je Olimpiji v mestnemd erbiju manjkal igralec s potezo več. Tudi njen poletni izkupiček na domači fronti je slabši od celotne podobe, čeprav v treh mesecih ni izgubila niti ene tekme. V 1. SNL je ob prej slabem kot dobrem strelskem učinku (le 15 golov) njena bilanca pet zmag in štirje neodločeni izidi, v Evropi je bila boljša s petimi zmagami in neodločenim izidom. V 1. SNL je osvojila 70,4 odstotka točk, kar je zadostovalo le za točko prednosti pred Mariborčani in dvema pred branilcem naslova Celjem.