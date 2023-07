Olimpija v Kopru začenja obrambo naslova, Celje v Kidričevem napad nanj

V nadaljevanju preberite:

Po dveh mesecih odmora se v tekmovalni ritem vračajo slovenski nogometni prvoligaši. Tik pred zdajci so bitko za naslov z angažiranjem Alberta Riera napovedali Celjani, ki bodo v nedeljo postavili piko na 1.kola. Olimpija se bo pred potjo v Razgrad, kjer bo v sredo igrala prvo tekmo 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov, danes ustavila še na Bonifiki.

Favoriti za naslov so trije, poleg Ljubljančanov in Celjanov še Mariborčani, ki so se v Evropi izvlekli novemu potresu pod Kalvarijo. Prvič se bodo predstavili tudi novinci iz Rogaške Slatine, zanimivo pa bo videti, kako se bodo v sezono podali poraženci minule sezone Sobočani, in srečni zmagovalci Domžalčani, ki pa so se v Evropi že takoj spotaknili na prvi oviri.